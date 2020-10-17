برشلونة يتلقى ضربة قبل موعد الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة لكرة القدم، ضربة موجعة قبل مواجهة غريمه ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الحالي، في مباراة الكلاسيكو لحساب منافسات الليغا.

وقال مدرب برشلونة رونالد كومان لوسائل الإعلام، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق الكتلوني ضد خيتافي يوم السبت، إن الحارس تير شتيغن سيغيب عن مباراة الكلاسيكو.

وأضاف المدرب الهولندي: "لا أعتقد أن تير شتيغن سيكون جاهزًا الأسبوع المقبل، ليس هناك موعد للعودة لكن علينا فقط أن نراقب مراحل تعافيه".

وعاد الحارس الألماني إلى التدريبات الفردية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتعتقد مصادر في النادي أن نجم مونشينغلادباخ السابق سيغيب على الأقل عن الأسابيع الثلاثة القادمة.