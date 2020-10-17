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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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زراعة غزة تراقب إجراءات السلامة الوقائية في معاصر الزيتون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:54 - 17 أكتوبر 2020
من داخل معاصر الزيتون في غزة (ارشيف) من داخل معاصر الزيتون في غزة (ارشيف)
تقارير
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أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أدهم البسيوني، اليوم السبت، أن وزارته اتخذت إجراءات غير مسبوقة هذا العام لمتابعة معاصر الزيتون للتأكد من تطبيق معايير اشتراطات الوزارة الخاصة، وإجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح البسوني، أن الوزارة تسعى إلى مراقبة المعاصر، للحصول على منتج زيت الزيتون صحي خالي من الشوائب، أو من أي خلل.

ودعا المزارعين إلى الإسراع في عصر الزيتون المخصص للزيت وعدم تخزينه لفترة طويلة، للحفاظ على جودته.

وأشار إلى أن وزاره الزراعة كثفت متابعتها لمعاصر الزيتون في فترات النهار والليل لمتابعة عملها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

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