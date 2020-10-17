مؤسسة إبداع تفتتح برنامج "المتميز الواعد" لأوائل الثانوية العامة والجامعات

افتتحت مؤسسة ابداع للأبحاث والدراسات والتدريب بمقر المؤسسة البرنامج التدريبي "المتميز الواعد"، ضمن مشروع "دعم المتميزين والنوابغ" برعاية الندوة العالمية للشباب الاسلامي – مكتب فلسطين.

وحضر الافتتاح، الدكتور آدهم البعلوجي رئيس مجلس ادارة المؤسسة، والمهندس هادي الأحول القائم بأعمال مدير المؤسسة، والأستاذ عبد الرحمن صالحة مُشرف البرنامج التدريبي، وبمشاركة الأوائل المشاركين بالبرنامج.

وافتتح صالحة الحفل مُرحباً بإدارة المؤسسة وبالأوائل المشاركين بالبرنامج التدريبي، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الملتحقين به مهنياً بما يرتقي بالعمــل القيــادي والاداري، ورفع كفاءتهم وقدراتهم بما يكفل تطوير أدائهم وتزويدهم بالمعارف بما يؤهلهم لفهـم التطورات والواقع المحيط بهم.

بدوره رحب الدكتور البعلوجي بالحضور مُعرباً عن سعادته بافتتاح هذا البرنامج التدريبي الذي تأخر افتتاحه بسبب جائحة كورونا، كما أعرب البعلوجي عن أمله في أن يلبي البرنامج توقعات المشاركين، وأن يشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري، داعياً إياهم بالاهتمام بالبرنامج والعمل على الاستفادة منه وتوظيف المهارات والمعارف التي سيكتسبونها في حياتهم العملية.

ونوه البعلوجي إلى أن المؤسسة تسعى من خلال البرنامج إلى إكساب الملتحقين بالمهارات اللازمة لرفع كفاءتهم ووعيهم في العديد من المجالات الضرورية ليكون لهم الدور الفعال في المجتمع.

وفي سياق متصل أشار المهندس الأحول إلى أن البرنامج جاء نتاج جهود التنسيق التي بذلتها المؤسسة مع الندوة العالمية للشباب الاسلامي- مكتب فلسطين، مشيراً إلى أن البرنامج يتكون من مجموعة من اللقاءات التدريبية في مجال العلوم الإدارية والتنموية والإنسانية والتي سيتم تناولها في سياق تتابعي مترابط وشامل.

وأضاف الأحول أن البرنامج يستهدف (40) مشارك ومشاركة من المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2020م والخريجين المتفوقين من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2019-2020م، منوهاً أنه سيكون بواقع (25) ساعة تدريبية لكل شعبة، ومحتوياً على مجموعة من الأنشطة العملية التطبيقية، واللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار الحكومي، بهدف اكتساب الخبرة والاستفادة من التجربة.

ومن الجدير ذكره أن مؤسسة ابداع مؤسسة فلسطينية غير ربحية، تسعى لتطوير الأفراد والمؤسسات بتقديم خدمات التدريب والدراسات والاستشارات، باستخدام أحدث الأدوات والوسائل من خلال نخبة من الخبراء والمختصين.





