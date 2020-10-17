فصائل المقاومة تدين اعتداء أمن السلطة على المعتصمين لنصرة الأخرس

أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، إدانتها بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على المعتصمين داخل مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنصرة الأسير ماهر الاخرس في مدن جنين ورام الله وطولكرم في الضفة المحتلة قبل أيام.

وعدت فصائل المقاومة خلال بيان صحفي لها، أن استخدام القوى الامنية القوة في فض المعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل عمل مرفوض، بأنه يخدم مصالح الاحتلال في اخماد الصوت الداعم لإضراب الاسير الاخرس المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي.

وأوضحت أن هذا الامر يثبت أن السلطة مازالت تمارس التعاون الأمني "البغيض" مع الاحتلال الاسرائيلي بكل حذافيره على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن قادة السلطة لم يدعموا ويساندوا قضية الاسير الاخرس، وان تمارسوا الضغط على الاحتلال من اجل الافراج عن المعتقل الذي تدهور صحته للغاية نتيجة الاضراب المتواصل.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، أبناء شعبنا لأكبر حملة دعم واسناد للأسير ماهر الاخرس وكافة أسرانا الأبطال، ونطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته والافراج عنه.