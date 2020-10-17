حكم بإعدام 5 أشخاص ارتكبوا جريمة هزّت اليمن

قضت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، بإعدام خمسة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة بشعة، هزّت اليمن نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن محكمة شرق صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله، قضت بإعدام خمسة وسجن السادس سنتين لتورطهما في استدراج الشاب عبد الله الأغبري، وتعذيبه عدة ساعات وقتله.

ولاقت القضية ضجة واسعة في اليمن، إذ نشرت وسائل إعلام تسجيلات من كاميرات مراقبة تظهر تعذيب الأغبري لساعات طويلة في غرفة ضيقة.

وبحسب المحكمة، فإن هناك متهمين هاربين من وجه العدالة، وتم تأجيل الحكم عليهم شهرين لإمهالهم من أجل تسليم أنفسهم.

وكان تقرير الطب الشرعي كشف عن تعرض الأخبري لـ573 جلدة بالأسلاك، و187 صفعة، و88 لكمة، إذ إنه توفي على إثر ذلك.

وعلى الفور، خرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق قتلة الأغبري الذين نفوا صلتهم بمقتله قبل تسرب الفيديو المفجع.