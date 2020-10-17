الشرطة تحقق بظروف وفاة شاب في الخليل

تحركت عناصر الشرطة في الضفة المحتلة، اليوم السبت، إلى مكان العثور على شاب توفي بظروف غامضة في مدينة الخليل، وذلك للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عناصر الشرطة توجهت للمكان بناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوصول شاب متوفي للمشفى الأهلي في الخليل يبلغ من العمر (18 عاما)، وظهرت عليه آثار حبل في رقبته.

وأبلغت الشرطة النيابة العامة لتباشر في التحقيق، فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بشأن الحادثة.

وذكر ارزيقات، أن النيابة قررت التحفظ على الجثمان لحين احالته للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.

وأفاد مصادر أهلية، أن المتوفي هو الشاب أحمد محمد عطاونة.