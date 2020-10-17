ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشرطة تحقق بظروف وفاة شاب في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 14:37 - 17 أكتوبر 2020
الشرطة الفلسطينية الشرطة الفلسطينية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تحركت عناصر الشرطة في الضفة المحتلة، اليوم السبت، إلى مكان العثور على شاب توفي بظروف غامضة في مدينة الخليل، وذلك للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عناصر الشرطة توجهت للمكان بناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوصول شاب متوفي للمشفى الأهلي في الخليل يبلغ من العمر (18 عاما)، وظهرت عليه آثار حبل في رقبته.

وأبلغت الشرطة النيابة العامة لتباشر في التحقيق، فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بشأن الحادثة.

وذكر ارزيقات، أن النيابة قررت التحفظ على الجثمان لحين احالته للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.

وأفاد مصادر أهلية، أن المتوفي هو الشاب أحمد محمد عطاونة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات