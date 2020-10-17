إغلاق دار القرآن المركزية في طولكرم بسبب "كورونا"

أعلنت مديرية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في طولكرم، اليوم السبت، إغلاق دار القرآن المركزية في المحافظة شمال الضفة المحتلة، لـ8 أيام بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية، أن قرار إغلاقها سيبدأ من صباح اليوم2020/10/17م وحتى صباح الأحد المقبل 2020/10/25م.

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 17/10/2020 ، انها وللمرة الأولى منذ 52 يومًا، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، في حين تم تسجيل 312 إصابة بكورونا وتسجيل 241 حالة تعافي.

وقالت الصحة خلال تقريرها اليومي إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في الضفة الغربية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).

ولفتت الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.