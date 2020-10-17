اقتصاد غزة تحرر 4 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم السبت، أربعة محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية الفاسدة، عقب تنظيم طواق حماية المستهلك عشرات الزيارات التفتيشية.

ونظمت طواقم حماية المستهلك 70 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت أربعة جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

كما وحررت وزارة الاقتصاد محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزمون بإجراءات الوقاية والصحة، وتسعة محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية ركزت في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد حذرت سابقًا، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات المتبعة، بشأن التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.