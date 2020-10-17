مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في نابلس

قطع مستوطنون "إسرائيليون" اليوم السبت، نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن أشجار الزيتون، تعود ملكيتها للمواطن بلال محمود رجا.

وشهد خلال هذا الشهر انتهاكات مماثلة في كافة انحاء الضفة المحتلة، حيثُ توفر حكومة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المعتدين، كما تمنع الفلسطينيين من الدفاع عن أراضيهم بالقوة.

وتأتي تلك الانتهاكات في سياق تطبيق خطة "الضم" الاسرائيلية التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقًا، وتهدف لضم ثلثي مساحة الضفة لـ(إسرائيل).

وعارض هذه الخطوة المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وقيادته.