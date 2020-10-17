قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا فلسطينيًا، بعد قمع فعالية مناهضة لبناء الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي في الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الفعالية المناهضة للاستيطان في مسافر يطا، والتي نظمها نشطاء محليين وأجانب، واعتدت عليهم بعد الاشتباك بالأيدي.

تزامن ذلك مع تواجد أحد المستوطنين، في مزرعة تم إقامتها على أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وقام بشتم المتضامنين بألفاظ نابية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ سليمان الهذالين "أبو عادل"، عقب المواجهات في مسافر يطا.

وقال أبو عادل الهذالين، قبل اعتقاله، إن هذه الوقفة جاءت رفضا لمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم لصالح الاستيطان.

وأوضح راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال وضعت اليد على 3600 دونم، وأن أصحاب الأراضي يتصدون لهذه الهجمة الاستيطانية الشرسة غير المسبوقة، لربط المستوطنات الشمالية والجنوبية للمسافر، على حساب الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي، خلال شهر سبتمبر حتى اليوم.