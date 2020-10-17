اليوم.. سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسير الأخرس في حيفا وجنين

من المقرر أن ينظم نشطاء ومتضامنون فعاليات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس في مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام (48) وفي بلدة عرابة بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وتأتي الفعاليات ضمن سلسلة من الفعاليات المستمرة والمتواصلة للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 83 على التوالي ماهر الأخرس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا القائمين على الفعاليات التضامنية وسائل الاعلام لتغطية الفعاليات واسناد السير ماهر الأخرس في معركته المشروعة ضد السجان الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنظم وقفة داعمة ومساندة في بلدة عرابة بالداخل المحتل، الساعة 4 عصر اليوم السبت على مدخل البلد دوار الفانوس.

وفي حيفا من المقرر أن تنطلق تظاهرة في ساحة الأسير الساعة 7 مساء نصرة للأسير الأخرس.