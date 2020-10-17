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لأول مرة منذ 52 يوماً ..لا وفيات بكورونا في فلسطين وتسجيل 312 إصابة جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:20 - 17 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 17/10/2020 ،  انها وللمرة الأولى منذ 52 يومًا، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، في حين تم تسجيل 312 إصابة بكورونا وتسجيل 241 حالة تعافي .

وقالت الصحة خلال تقريرها اليومي إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في الضفة الغربية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).

ولفتت الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

 

 

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