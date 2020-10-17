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صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" غدًا الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:30 - 17 أكتوبر 2020
400 شيكل 400 شيكل
تقارير
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف دفعة من جديدة من تبرعات مباردة "عيلة واحدة" لصالح أسرة فقيرة في قطاع غزة غدًا الأحد عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إن سيتم صرف المساعدات لكشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة بناءً على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، مشيرةً إلى أنه سيتم إبلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

عيلة واحدة

وتقوم مبادرة "عيلة واحدة" على تبرع عدد من موظفي غزة من مستحقاتهم المالية بشكل اختياري لصالح الأسر الفقيرة بمبلغ 200 شيكل شهريًا عن طريق الدخول على حساباتهم عبر التسجيل الموحد.

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