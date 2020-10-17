مزهر: مدير الصليب يتجاهل خيمة الاعتصام وماهر الاخرس يتعرض للموت في كل لحظة

حمل عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية ماهر مزهر، الاحتلال الإسرائيلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 83 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأكد مزهر في تصريح لفلسطين اليوم: "أن مدير الصليب الأحمر في غزة يتجاهل خيمة الاعتصام المقامة لليوم الخامس على التوالي أمام مقر الصليب الأحمر، مشيرًا إلى أنه لم يستمع لمتطلباتنا ولم يسألنا عن أوضاع الأسير ماهر مطلقًا.

وقال مزهر: "الصليب شريك مع الاحتلال في تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس وهو يتحمل المسؤولية"، لافتًا إلى أننا في لجنة الاسرى في القوى الوطنية والإسلامية لا نطلب إلى التدخل الإنساني في قضية ماهر الاخرس سواء من خلال الزيارة أو من خلال اصدار بيان للرأي العام يوضح الخطورة التي يتعرض لها الأسير ماهر.

وفيما يتعلق بالتفاعل الشعبي مع خيمة الاعتصام قال مزهر: "هناك تفاعل جيد من المواطنين لكن لم يرتقٍ لمعاناة وتضحيات الأسير الأخرس الذي يواجه الموت كل لحظة ".

وأوضح ان الفعاليات من قبل الفصائل والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف حتى يتم الافراج عن الأسير ماهر الأخرس وعن كل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسير ماهر، أشار مزهر إلى أن الحالة الصحية للأسير ماهر مستمرة في التدهور الخطير، فهو يواجه خطر الموت في كل لحظة وفقًا للأطباء الذين أكدوا أن بعض أجهزة الجسم بدأت تتلف.

ولفت إلى أن ماهر يتعرض لانخفاض دقات القلب وتشنجات مستمرة وغيبوبة متقطعة، فيما يصرخ طوال الليل من شدة الآلام والأوجاع الشديدة.

ودعا مزهر الى الاستمرار في الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس حتى تحقيق النصر والحرية.