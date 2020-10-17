وفقا لترامب: 85% ممن يرتدون الكمامات اصيبوا بكورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 85 % من الأشخاص المرتدين للكمامات أصيبوا بكورونا ، معتبراً ان رأيه بشأن ارتداء الكمامات، لم يتغير رغم إصابته بكورونا.

و قال ترامب: "وخلال لقاء بثته شبكة "إن بي سي" الأمريكية هناك قصتان حول هذه المسألة، لكن أغلب من يرتدون الكمامات يصابون بالفيروس".

وكان ترامب دائما يرفض ارتداء الكمامة، خاصة في بدايات انتشار كورونا، وكان يخشى أن يلتقط له الصحفيون صورا بالكمامة، لكن على الرغم من ذلك أصيب بالفيروس بعد أن انتقل له من قبل إحدى مساعداته بالبيت الأبيض مع زوجته وابنته وابنه الصغير.

ونقل ترامب عقب إصابته إلى مستشفى عسكري، خضع خلالها للعلاج بخليط من عقارين لما يقرا بعد، وقال الأطباء إنه تلقى العلاج دون ظهور أعراض جانبية.

وخرج ترامب من المستشفى بعد أيام من دخوله وعاد للبيت الأبيض، وأعلن طبيبه شون كونلي، أنه شفي تماما، وبمقدوره المشاركة في اللقاءات العامة.