فيديو مفاجأة: رجل يستفيق بعد 20 ساعة من الموت في صندوق حفظ الموتى

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل واقعة غريبة، حيث استيقظ رجل ميت بعد عشرين ساعة من وضعه في صندوق لحفظ الموتى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، فإن مواطناً هندياً يدعى بالاسوبرامانيان كومار، البالغ من العمر 74 عاما، افترضت عائلته أنه توفي، حيث تم ايداعه في صندوق لحفظ الموتى، قبل أن تتدخل الشرطة الهندية لإنقاذ حياته.

ولاحظت العائلة أن حركته توقفت، كما قامت بطلب توصيل صندوق تجميد إليها، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالجثمان لأداء الشعائر الأخيرة، إلا أنه في اليوم الثاني عندما جاء موظف شركة صناديق التجميد، لاحظ أن المتوفى يقوم ببعض الحركات.

واتصل الموظف بأسرته لإخبارهم بانه لا يزال على قيد الحياة، فيما فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث، وتقيم دعوة قضائية تتهم السلطات بتعريض حياته للخطر..

.