"دعوية الجهاد" تنشر إرشادات هامة للمصلين بعد فتح مساجد غزة والشمال

نشرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، إرشادات هامة للمصلين عقب قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإعادة فتح باقي المساجد المغلقة بسبب جائحة كورونا لصلاة الجمعة والجماعة في محافظتي غزة والشمال فجر غدٍ الأحد.
وجاءت النشرة الارشادية من دعوية الجهاد على النحو التالي:
- حث المواطنين والمصلين على وجوب الاستمرار باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من هذا الوباء لأن خطره الشديد لا زال قائماً من حولنا ولم ينته بعد، وأعداد المصابين به في تزايد من مكان لآخر، وآثم من يتهاون أو يستهتر بعدم الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة، لأنه يعرض نفسه والآخرين لخطر الإصابة بهذا الوباء الفتاك.
- قرار فتح المساجد مقيد بإجراءات وضوابط نرجوا الالتزام بها وعدم مخالفتها؛ ومن أهمها: إحضار سجادة الصلاة، ولبس الكمامة، وتعقيم وغسل اليدين وعدم المصافحة، وتجنيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنساء ومرضى الجهاز التنفسي، والأطفال دون سن التكليف، وفتح نوافذ المساجد، والتباعد وتجنب الزحام عند المداخل، وعدم تشغيل المراوح، وإغلاق المتوضئ ودورات المياه، والمغادرة فور انتهاء الصلاة وتعليق الاحتفالات والتجمعات وحلق التدريس والتحفيظ، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
- الإخوة في قسم الوعظ والإرشاد؛ عند إعداد جدول الخطابة ونشره على المجموعات، ضرورة توزيع الخطباء والدعاة على المساجد القريبة من سكناهم، وتذكيرهم بالالتزام بمعايير وضوابط الوقاية والسلامة من الوباء ورفع معنويات المصلين وحثهم على الصبر والثبات عند الشدائد والمحن، والدعاء للأسرى والمعتقلين بأن يمن الله عليهم بالفرج القريب والحرية ونخص بالذكر الأخ المجاهد/ ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الصمود والكرامة بعزيمة لا تعرف اليأس وبقوة لا تلين.
- الإخوة الخطباء والدعاة نرجوا التقيد بوقت ومدة الخطبة المحددة لها بأن لا تتجاوز مع الصلاة عن ربع الساعة وعدم الإطالة في الخطبة، وقراءة قصار السور في الصلاة، وليكن شهر ربيع الأول حيث الميلاد المتجدد للهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم للنشر ثقافة التسامح والمودة والمحبة التى جاء بها خير البشر، والتخلق بأخلاقه والسير على هديه والاقتداء والتأسي بسيرته وسريرته.
- نرجو من الإخوة الأئمة عدم الإطالة في جميع الصلوات والاكتفاء بقصار السور والمغادرة فور انتهاء الصلوات المفروضة وإحياء سنة القنوت في النوازل وخاصة في صلاة الفجر مع الانتباه إلى عدم الإطالة.
- الإخوة الأئمة والخطباء نرجوا التأكيد على المصلين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال بأن الرخصة بالصلاة في البيوت لازالت قائمة، بما أن خطر الوباء وانتشار الفايروس لا زال قائماً.
- الإخوة أذنة وخدمة المساجد جاء دوركم فعليكم جهد كبير بضبط وتنفيذ التعليمات والإرشادات ومتابعتها والقيام بحملة تنظيف وتعقيم كاملة للمساجد المقرر فتحها، وتهيئتها لاستقبال المصلين، وتوفير المعقمات والمطهرات على مداخل وأبواب المساجد، ومتابعة الالتزام بالتعليمات والإرشادات أولاً بأول وبشكل مستمر.
- نرجو متابعة التعليمات والبيانات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والمعنية ونشرها وتعميمها في لحظتها لتعم الفائدة بنشر الوعي والثقافة الصحية والتي من شأنها أن تساهم في محاصرة الوباء والتقليل من خطره.
- حسب ما أخبرنا من وزارة الأوقاف فإن إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة والجماعة في محافظتي غزة والشمال سيكون مرهون بمدى التزام المصلين بتوجيهات وإجراءات الوقاية والسلامة من جهة، ومدى سرعة وخطورة انتشار الوباء وظهور إصابات جديدة من جهة أخرى، وأي مسجد لايلتزم بإجراءات السلامة والوقاية سيتم إغلاقه حفاظا على صحة وسلامة المصلين والمواطنين المجاورين.