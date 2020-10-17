أوقاف غزة :سيتم الإعلان عن أسماء المساجد المغلقة في التركمان وموسم العمرة قيد الدراسة

أكد د. عبدالهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة اليوم السبت 17/10/2020 ، انه من المقرر غداً إعادة فتح المساجد في غزة والشمال باستثناء التركمان وبيت حانون ، مشيراً الى ان وزارة الأوقاف ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن إغلاق مساجد متواجدة في التركمان.

ودعا الأغا خلال تصريحات لصوت القدس كافة المصلين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لضمان فتح المساجد ، معتبراً ان القرار برمته في كل محافظات قطاع غزة موقوت ويخضع للتقييم المستمر من زاويتين الأولى حالة انتشار الوباء , وثانيا: مدى حالة الالتزام من قبل المواطنين.

وأشار الاغا الى انه ومنذ البدء بمواجهة مواجهة كورونا كانت بيوت الله بعيدة عن الإصابات بسبب التزام المصلين.

وأوضح ان إغلاق عدد من المساجد في الوسطى وجنوب القطاع بسبب عدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية وظهور حالات مصابة. ، معتبراً انه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على المساجد المركزية في كافة المحافظات لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كونها تجمع كافة المصلين من المحافظة نفسها.

وأكد ان الوزارة تتحرك بالشراكة بين وزارة الأوقاف بغزة ورام اللـه فيما يتعلق بموسم العمرة وهو قيد الدراسة والمداولة لاتخاذ موقف .

ويشار الى ان وزارة الاوقاف بغزة قررت فتح مساجد مدينة غزة وشمال القطاع فجر غداً الأحد 18/10/2020 بإستثناء مناطق بيت حانون، والتركمان بالشجاعية، والشيخ رضوان،لاول مرة منذ انتشار فيروس كورونا في مدينة غزة .