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عضو بمجلس الشيوخ: تقارب اردوغان وترامب خطر على الامن القومي الأمريكي

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 10:20 - 17 أكتوبر 2020
تركيا صاروخ اس 400 تركيا صاروخ اس 400
تقارير
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ندد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بتجربة تركيا الصاروخية لاختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال روبرت مينينديز  أكبر عضو ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية: "الاختبار الذي أجرته تركيا اليوم لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لا تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب".

وأضاف: "أردوغان لا يرد إلا على الأفعال وليس الأقوال"، واصفا تقارب الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التركي بأنه تهديد خطير على الأمن القومي الأميركي".

وأشار مينينديز في بيان إلى أنه "ينبغي معاقبة تركيا فورا على شراء واستخدام هذه المنظومة".

من جهته، وصف السناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التجربة التركية بأنها "سلوك غير مقبول" من بلد عضو بحلف شمال الأطلسي.

وقال ريش في بيان إن الخطوة تلحق الضرر بالحلف وتشكل خطرا مباشرا على برنامج الطائرة إف-35 ونظم أخرى تابعة للولايات المتحدة وللحلف.

وأضاف أن "القانون الأميركي يشترط فرض عقوبات على الدول التي تعزز علاقاتها الدفاعية مع روسيا وينبغي للإدارة أن توجه رسالة قوية بضرورة تخلص تركيا من (برنامج) إس-400".

 

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه يجب عدم تشغيل منظومة إس-400.

وقال متحدث باسم البنتاغون "تم بالفعل منع تركيا من برنامج إف-35 وما زالت منظومة إس-400 تمثل عائقا أمام تحقيق تقدم في أي مجالات أخرى في العلاقات الثنائية".

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