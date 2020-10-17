محامية الاسير الأخرس: سنطلب غداً بنقل الاسير لتلقي العلاج في مشافي الضفة

أكدت المحامية أحلام الحداد ، محامية الاسير ماهر الاخرس اليوم السبت 17/10/2020 ، انها ستلجأ غدا بطلب لنقل الأسير ماهر الاخرس الى مشافى الضفة المحتلة للعلاج ، وحشر الاحتلال في الزاوية وخاصة انه يزعم ان سبب تواجد الأسير في المشفى لعلاجه فقط ، معتبرةً ان الاحتلال يراوغ حيث ان القرار الي أصدره حتى اللحظة هو تعليق حكم الاعتقال الاداري وليس إلغاءه .

وقالت المحامية خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الاسير ماهر الاخرس يعاني من وضع صحي يزداد صعوبة وخاصة انه يشرب الماء دون أي مدعمات ، مشيرةً الى ان طبيبة زارت الاسير داخل مستشفى كابلان بالأمس وقالت انه يعاني من هزال شديد وان الجسم يتغذى على نفسه حيث انه كان في البداية من الدهون والآن من اللحم والعظام، حيث يعاني حالياً من هشاشة العظام .

وتابعت الطبيبة التي زارت الاسير وفقا للمحامية حداد ان الاسير الأخرس كل يوم في خطر ، موضحة ً ان الطبيبة تمتنع عن كتابة الملاحظات للمشفى الذي يرفض التدخل سوى في حالة واحدة وهو تقبله للعلاج .

وتابعت الطبيبة ان الاسير بحاجة الي شهرين من العلاج لاستعادة حالته الصحية السابقة ، وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية .

ويشار الى ان الأسير ماهر الأخرس يواصل الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي احتجاجًا على اعتقله الإداري وسط تطورات ميدانية وتحركات وفعاليات واسعة في الأراضي الفلسطينية.

ونظمت يوم أمس الجمعة العشرات من الفعاليات التضامنية الاسنادية مع الأسير ماهر الأخرس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة أكد المشاركون فيها استمرارهم في فعالياتهم التضامنية حتى تحقيق ماهر الأخرس لأهدافه بالحرية والنصر.

وشهد قطاع غزة العديد الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس من ضمن تلك الفعاليات إقامة صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة شارك فيها العشرات من المواطنين.