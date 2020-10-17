تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزرة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم السبت، 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كافة محافظات القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أنها أجرت 1836 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 86 إصابة فقط بفيروس كورونا في كافة محافظات القطاع، مقابل 85 حالة تعافي للمصابين من الفايروس.

وبينت الوزارة أن اجمالي عدد المصابين المتراكم منذ مارس الماضي 4526 اصابة منها:

فيروس كورونا في قطاع غزة

حالات نشطة حاليا 1763 حالة

متعافين 2737 حالة

وفيات 26