ماذا قالت زوجة الاسير ماهر الاخرس عن زوجها في اليوم الـ83 لإضرابه عن الطعام؟

قالت زوجة الاسير ماهر الاخرس في اليوم 83 لإضراب زوجها عن الطعام وهي تتحدث بجواره من مستشفى كابلان ، ان الأسير يعاني من وضعي صحي صعب جداً ، ويزداد سوءً يوماً بعد يوم ، حيث انه يعاني من ضعف شديد في جميع انحاء جسمه ، وخاصة ان الماء هو الشئ الوحيد الذي يدخل جوفه .

وبينت ان الاسير بالرغم من تدهور حالته الصحية الى ان معنوياته عالية ، ويوزع الصبر والقوة على كل من حوله وسط اصراره على عدم التراجع حتى كسر الاعتقال الاداري وخروجه منتصراً ، موضحةً ان الاحتلال يزعم ان سبب ابقاءه في سجن كابلان من أجل علاجه رغم إصرارانا على علاجه في مستشفيات في الضفة لإبطال تلك المزاعم .

ونفت زوجة الاسير كافة الانباء التي تحدثت عن توقفه عن شرب الملح والماء ، موضحةً ان الاسير ومنذ اليوم الاول لإضرابه لم يتناول سوى الماء .

وطالبت زوجة الأسير كافة الجهات لمواصلة حملات التضامن والضغط على الاحتلال حيتى يتم الافراج عن الاسير منتصراً.

ويشار الى ان الأسير ماهر الأخرس يواصل الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي احتجاجًا على اعتقله الإداري وسط تطورات ميدانية وتحركات وفعاليات واسعة في الأراضي الفلسطينية.

ونظمت يوم أمس الجمعة العشرات من الفعاليات التضامنية الاسنادية مع الأسير ماهر الأخرس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة أكد المشاركون فيها استمرارهم في فعالياتهم التضامنية حتى تحقيق ماهر الأخرس لأهدافه بالحرية والنصر.

وشهد قطاع غزة العديد الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس من ضمن تلك الفعاليات إقامة صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة شارك فيها العشرات من المواطنين.