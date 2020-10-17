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ترامب يتهم دولة كبرى بسرقة بيانات وتصاميم صواريخ "فرط صوتية"

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:31 - 17 أكتوبر 2020
ترامب ترامب
تقارير
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اتهم رئيس الولايات المتحدة الامريكية فجر اليوم السبت، دولة لم يذكر اسمها بسرقة البيانات الخاصة بتصميم صواريخ "فرط صوتية" مما أدى إلى تمكنها من صناعة الصواريخ قبل أمريكا.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "نمتلك الآن صواريخ فرط صوتية، لم تكن سابقا بحوزتنا لأن دولا أخرى كانت تقوم بسرقة خططنا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما".

وأضاف ترامب: "سنحافظ على أمريكا التي لا يمكن التغلب عليها، سنضمن السلام عبر القوة، ولدينا الآن أفضل المعدات عالمياـ لدينا أعظم المقاتلات والصواريخ والسفن. لدينا أفضل قوات مسلحة شهدها التاريخ، روسيا الصين وكل الدول تحسدنا".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي عدة مرات إن بلاده تمتلك "صاروخا فرط صوتي سوبر-بوبر"، معتبرا أنه سيكون "الأسرع في العالم".

لكن وزارة الدفاع الأمريكية اعترفت سابقا على لسان أكبر مسؤوليها بأن الولايات المتحدة تأخرت عن كل من الصين وروسيا في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

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