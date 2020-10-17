ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي

يواصل الأسير ماهر الأخرس الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي احتجاجًا على اعتقله الإداري وسط تطورات ميدانية وتحركات وفعاليات واسعة في الأراضي الفلسطينية.

وأقيمت يوم أمس العديد من خطب الجمعة في الساحات العامة سواء في غزة أو في الضفة المحتلة وخصصت الخطب للحديث عن الأسير ماهر الأخرس وضرورة دعمه ومناصرته حتى تحقيق الحرية والنصر.

وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نظمت سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسير الأخرس مؤكدة أن تلك الفعاليات ستتواصل حتى تحقيق ماهر كافة مطالبه الإنسانية والحقوقية.

وفي محافظة جنين بالضفة المحتلة شارك عشرات المواطنين في سلسلة فعاليات تضامنية داعمة ومساندة للأسير ماهر الأخرس.

وفي وقت لاحق عبّر حقوقيون ونشطاء مغاربة من ائتلافات دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع، أمس الأربعاء، عن تضامنهم المطلق مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وقال الحقوقيون والنشطاء المغاربة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه: "نتابع بقلق وغضب شديدين هذه الجولة الجديدة من معركة الأمعاء الخاوية التي صارت السلاح المتبقي لدى الحركة الأسيرة في فلسطين".

وحملوا الكيان المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس وعن "سلامته البدنية والنفسية كحقين أساسيين من حقوقه المكفولة بكل الشرائع و الكل المواثيق الدولية".

وجددوا دعمهم ومساندتهم ونصرتهم "لكل الأسرى الأبطال في سجون العدو".