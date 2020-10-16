حقوقيون ونشطاء مغاربة يعلنون الإضراب عن الطعام 24 ساعة اسنادًا للأسير الأخرس

عبّر حقوقيون ونشطاء مغاربة من ائتلافات دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع، أمس الأربعاء، عن تضامنهم المطلق مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وقال الحقوقيون والنشطاء المغاربة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه:"نتابع بقلق وغضب شديدين هذه الجولة الجديدة من معركة الأمعاء الخاوية التي صارت السلاح المتبقي لدى الحركة الأسيرة في فلسطين".

وحملوا الكيان المسؤولية عن حياة الأسير الأخرس وعن "سلامته البدنية والنفسية كحقين أساسيين من حقوقه المكفولة بكل الشرائع و الكل المواثيق الدولية".

وجددوا دعمهم ومساندتهم ونصرتهم "لكل الأسرى الأبطال في سجون العدو".

وأدانوا بشدة جرائم الاحتلال "المتواصلة والتي تضاف إليها جريمة الهجوم الهمجي على الأسرى العزل في سجن "ايشل" أول أمس الاثنين، وتكبيلهم والتنكيل بهم في سياق التطورات الجد خطيرة للحالة الصحية للأسير البطل ماهر الأخرس التي تنذر بالأسوأ باستشهاده".

وأعلن ممثلو الائتلافات الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، وتنظيم اعتصام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مع مراعاة شروط الحجر الصحي، وتنظيم ملتقى تضامني بالمناسبة، والقيام بزيارة لممثلية الأمم المتحدة بالرباط لتسليم مذكرة احتجاج وإدانة للصمت الدولي إزاء مأساة المناضل ماهر الأخرس وكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان العنصري.

ولفت، بيانهم، إلى أنّ الفعاليات الاعتصام والملتقى تنطلق على الساعة 6 مساء اليوم الخميس بمقر الجمعية.

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