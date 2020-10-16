خمس دول أوروبية تطالب الكيان بوقف خطط الاستيطان الجديدة في الضفة

طالبت خمسة دول أوروبية، الجمعة، الكيان الإسرائيلي، بالتوقف الفوري عن خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إثر مصادقة الاحتلال على بناء 4.948 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وورد في البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية بناء 4 آلاف و900 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة”.

وشدد البيان على أن “قرار التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي، ويهدد جدوى حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما حذّرت الدول الخمس “إسرائيل من أن المستوطنات الجديدة ستكون ذات نتائج عكسية، لا سيما في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مؤخرًا مع الإمارات والبحرين”.

وأضاف: “نطالب بالوقف الفوري لبناء المستوطنات، وكذلك عمليات الإخلاء القسري وتدمير المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية”.

