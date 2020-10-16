شاطئ غزة... عودة الحياة بعد قرار تخفيف إجراءات الحظر بسبب كورونا

عادت شواطئ قطاع غزة للازدحام كعادتها في يوم الجمعة، كما كانت قبل إجراءات الوقاية التي فرضتها أزمة كورونا

واحتشدت العائلات الغزية على شواطئ بحر غزة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الحكومية، وظهر بشكل واضح محاولة العائلات اتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية مثل التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، لكن عائلات أخرى لم تكن تبالي كثيراً بتلك الإجراءات.

ومع عودة الناس، عادت مشاهد مألوفة، فبالقرب من الشاطئ عربة بائع البطاطا الحلوة المشوية وهو ينادي عبر مكبر الصوت، يقابله بائع الطائرات الورقية والألعاب البلاستيكية وألعاب البحر، وبالقرب منهما يلعب الأطفال على الرمال ويمرحون بالقرب من أسرهم التي تجلس في المكان نفسه.

وكانت لجنة الطوارئ المركزية بخان يونس جنوب قطاع غزة أعلنت صباح اليوم الجمعة، تخفيف الإجراءات المتبعة جراء تفشي وباء كورونا في المحافظة واعادة فتح الاستراحات أمام المواطنين.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي : "إعادة فتح منطقة شاطئ البحر أمام المصطافين والسماح للاستراحات بالعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً".

وأوضحت اللجنة أن القرار سيكون ساريا "بدءًا من اليوم الجمعة مع ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة".

واعلنت وزارة الصحة، منذ صباح اليوم، 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم اجراء 1853 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة، إن 50 حالة من مصابي كورونا تماثلوا للشفاء، فيما بلغ اجمالي المتعافين 2652 حالة.























