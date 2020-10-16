الكشف عن فعاليات فصائلية رفضاً لسياسة الانروا

كشف القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، اليوم الجمعة عن فعاليات فصائلية قادمة رفضا لسياسة الأونروا.

و قال دياب في حديث له عبر "اذاعة القدس" :إن هناك غضب شديد عند أبناء شعبنا خاصة مخيمات اللاجئين في قطاع غزة بسبب تراجع الأونروا عن واجباتها"، مشيراً الى أن خطورة خطوات الأونروا أنها تتساوق مع خطوات المتربصين بقضية اللاجئين.

و أوضح أن ماتياس شمالي صاحب سجل أسود في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان وخرج مطرودا بفعل سياساته تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

و تابع يقول: "التذرع بالأزمات المالية لا ينطلي على أبناء شعبنا، واحتجاجاتنا ليست ضد أشخاص لكنها ضد سياسات".

و لفت دياب الى أن القوى والفصائل الوطنية واللجان الشعبية في المخيمات أقرت سلسلة من الفعاليات السلمية المتصاعدة رفضا لسياسة الأنروا.

و أضاف أن الأنروا تتعرض لضغوط من قبل أعداء شعبنا خاصة الإدارة الأمريكية التي تضغط على المانحين لعدم الالتزام بتعهداتها المالية.

و أضاف القيادي دياب: "إن الأنروا هيئة دولية أنشأت بقرار أممي للاضطلاع بشؤون اللاجئين، ولا نقبل أن ينتهي دورها إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".