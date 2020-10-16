شومان: الاسير ماهر الاخرس يرفض الاعيب الاحتلال بالتحايل على اضرابه

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن الأسير ماهر الأخرس دخل اليوم ٨٧ في الإضراب وهو مصر على موقفه رافضاً كل ألاعيب السجان بالتحايل على اضرابه.

و اشار شومان الى أن التحركات الجماهيرية والرسمية لم ترتقِ للمستوى المطلوب، ونحن مقبلون على أوقات وساعات خطيرة، يجب أن تتسع دائرة الفعل الجماهيري.

و دعا المؤسسات الحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأسير الأخرس.

و أضاف: " نحن كمؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى التقينا بالهيئة المستقلة، الصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ونَعِدُ بممارسة الضغوط على هذه المؤسسات".

و قال شومان إن دولة الاحتلال ترى نفسها فوق القانون الدولي، وهي تضرب القانون الدولي بعرض الحائط.