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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شومان: الاسير ماهر الاخرس يرفض الاعيب الاحتلال بالتحايل على اضرابه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:37 - 16 أكتوبر 2020
معاناة الأسير ماهر الاخرس معاناة الأسير ماهر الاخرس
تقارير
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أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن الأسير ماهر الأخرس دخل اليوم ٨٧ في الإضراب وهو مصر على موقفه رافضاً كل ألاعيب السجان بالتحايل على اضرابه.

و اشار شومان الى أن التحركات الجماهيرية والرسمية لم ترتقِ للمستوى المطلوب، ونحن مقبلون على أوقات وساعات خطيرة، يجب أن تتسع دائرة الفعل الجماهيري.

و دعا المؤسسات الحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأسير الأخرس.

و أضاف: " نحن كمؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى التقينا  بالهيئة المستقلة، الصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ونَعِدُ بممارسة الضغوط على هذه المؤسسات".

و قال شومان إن دولة الاحتلال ترى نفسها فوق القانون الدولي، وهي تضرب القانون الدولي بعرض الحائط.

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