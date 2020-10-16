حماية المستهلك تحرر محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة لاجراءات الوقاية

اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظّمت 142 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق اليوم الجمعة، 16/10/2020.

و أوضحت الوزارة أنه تم تحرير 10 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الجولات التي قامت بها الطواقم، كما تم تحرير محضرين ضبط بحق مطاعم شعبية لم تلتزم بإجراءات الوقاية.

و أشارت الى انه تم تنفيذ 11جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مبينة أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم و الأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية

و لفتت الوزارة الى أن طواقم حماية المستهلك قامت بتحرير 9 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.