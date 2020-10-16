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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حماية المستهلك تحرر محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة لاجراءات الوقاية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:10 - 16 أكتوبر 2020
وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
تقارير
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اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظّمت 142 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق اليوم الجمعة، 16/10/2020.

و أوضحت الوزارة أنه تم تحرير 10 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الجولات التي قامت بها الطواقم، كما تم تحرير محضرين ضبط بحق مطاعم شعبية لم تلتزم بإجراءات الوقاية.

و أشارت الى انه تم تنفيذ 11جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مبينة أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم و الأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية

و لفتت الوزارة الى أن طواقم حماية المستهلك قامت بتحرير  9 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

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