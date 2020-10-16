اصابات اثر قمع الاحتلال فعالية سلمية لقطف الزيتون شرق رام الله

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة فعالية سلمية لقطف الزيتون، في قرية برقة شرق رام الله، مما أدى لاصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق والإغماء.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المزارعين والمشاركين في الفعالية، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الوطنية والشعبية، وفصائل العمل الوطني، وحركة "فتح" إقليم رام الله.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين بالفعالية التي تأتي في سياق مساندة المزارعين بقطف ثمار الزيتون، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق تم إسعافهم ميدانيا.

و تمنع قوات الاحتلال تمنع مزارعي القرية من الوصول إلى أراضيهم منذ يومين، فيما تقوم مجموعات من المستوطنين بإشعال النيران في هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.