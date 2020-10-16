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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عائلة البشيتي تشيد بسرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل ابنهم المغدور

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:29 - 16 أكتوبر 2020
البشيتي البشيتي
تقارير
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أشادت عائلة البشيتي، خلال لقائها مع النائب العام المستشار، ضياء الدين المدهون، بسرعة إنجاز التحقيقات وسلامتها في قضية مقتل ابنهم المغدور/أحمد البشيتي، وصولاً إلى الحُكم العادل بالإعدام من محكمة أول درجة.

وأكد النائب العام إصدار تعليماته للنيابات الجزئية بالتحرك على وجه السرعة، فور وقوع الجرائم الخطرة، لجمع الأدلة وإتمام التحقيقات وانهائها والتأكد من سلامتها، وعرض الملف مباشرة لتدقيقه أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، تمهيداً لإيداع القضية أمام المحكمة المختصة.

وأكد المستشار، المدهون، ان هناك سعي جاد نحو اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإعدام، لتحقيق الردع العام وتعزيز الاستقرار.

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