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الصحة العالمية تحذر من تطور فيروس كورونا في أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:45 - 16 أكتوبر 2020
ارشيفية ارشيفية
تقارير
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حذر الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية من أن تطور وباء كوفيد في أوروبا يشكل مصدر قلق كبير، مع أن الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع.

وذكر مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوجه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، الخميس، أن عدد الإصابات اليومية يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك، موضحاً أن كوفيد أصبح السبب الخامس للوفاة وتم بلوغ عتبة الألف وفاة يومياً .

وأوضح كلوغه مع أننا نسجل زيادة في عدد الإصابات بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف يَوْمِيًّا مقارنة بذروة شهر أبريل، فإننا لا نزال نرصد وفيات أقل بخمس مرات، مشددًا على أهمية التدابير الجديدة السارية في جميع أنحاء أوروبا للحد من انتقال الفيروس.

واعتبر أنها ردود مناسبة وضرورية لما تخبرنا به البيانات عن انتقال العدوى ومصادرها التي تحدث في المنازل والأماكن العامة المغلقة، ولدى الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الحماية الذاتية .

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