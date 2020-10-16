بايرن ميونخ يتأهل لدور الـ 32 من كأس ألمانيا

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى دور الـ 32 من بطولة كأس ألمانيا، بفوزه على فريق دورين ميرزينيتش في مباراة دور الـ64، بنتيجة "3-0".

وسجل الهدف الأول، بكرة مشتركة بين الثلاثي الجديد، حيث تقدم دوجلاس كوستا بالكرة على اليمين، ولعبها لبونا سار، الذي أرسلها عرضية أرضية لإيريك موتينج الذي أودعها في المرمى في الدقيقة 24.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن ميونخ بعد تعرض إيريك موتينج للعرقلة، ليتقدم لتنفيذها النجم توماس مولر، وأسكنها المرمى بنجاح في الدقيقة 36، ويضيف الهدف الثاني لصالح الفريق البافاري.

واختتم موتينج الثلاثية في الدقيقة الـ75، حيث بدأ المهاجم الكاميروني مشواره مع بايرن ميونخ بطريقة مميزة، هو وبقية زملائه الجدد.