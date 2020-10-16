القدس تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت القدس المحتلة،63 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، والخميس، في صفوف المواطنين المقدسيين.

وأشار الطبيب المقدسي علي الجبريني في بيان صحافي، إلى أن إصابات اليوم، بلغت 33 إصابة، بينما تم أمس الأربعاء، تسجيل 30 إصابة، كما ـعلن عن تعافي 106 حالات، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 598.

ودعا الجبريني المقدسيين ومن تظهر عليهم أعراض إلى إجراء الفحوصات دون قيود في محطات الفحص بالشيخ جراح وجبل المكبر ونقطة مخيم شعفاط.

وطالب الطيب الجبريني المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتعاطي بإيجابية مع أجواء التفاؤل الحذر، وانخفاض الإصابات لاستعادة أجواء الحياة الطبيعية تدريجياً، متمنياً من الله السلامة للجميع.