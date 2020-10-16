صحيفة عبرية تكشف عن برنامج مساعدات كبير لغزة وتهدئة طويلة الأمد

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عن برنامج مساعدات كبير لقطاع غزة، سيتم بين "إسرائيل" و قطر، لمنع أي تصعيد قادم في القطاع.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنّ "إسرائيل" معنية بإحداث حالة من الهدوء طويل الأمد وليس لفترة قصيرة مع غزة، مشيرة إلى أن قطر شريكة معها في المحادثات التي تجري مع حماس برفقة دول أخرى.

وأضافت، أنّ جيش الاحتلال يضغط من أجل تسوية طويلة مع حماس في غزة، مبينة انه جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات ولقاءات على مستويات مختلفة مع قطر، لبناء برنامج دعم كبير للمساعدات الانسانية لإنعاش الاقتصاد في غزة.

وأوضحت، أنّ "إسرائيل" تحاول هذه المرة للوصول إلى خطة فاعلة لجمع التبرعات والمشاريع الكبيرة، خاصة وأنّ نسبة البطالة بلغت في قطاع غزة خلال أزمة كورونا 60%، فيما انخفض الأجر اليومي من 63 شيكل إلى 58 شيكل.

وأشارت معاريف، إلى أنّ الجيش وضع توقعاته بأنّ أي تدهور للوضع الاقتصادي في غزة سيضر بالاستقرار الأمني لإسرائيل، مؤكدةً أنّه "طالما استمر الهدوء في قطاع غزة ستبقى إسرائيل هادئة".