مصرع مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس وطوباس

لقي مواطن (42 عاما) مصرعه، مساء اليوم الخميس، بحادث سير وقع بقرية النصارية شرقي نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفتي العمليات في شرطة محافظة طوباس ونابلس تلقتا بلاغين عن حادث سير وقع في بلدة النصارية شرقي نابلس وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان الحادث وباشروا التحقيق بظروفه.

وأضاف انه على اثر الحادث لقي مواطن 42 عاما مصرعه وصل للمستشفى التركي بطوباس، فيما وصلت مستشفيات نابلس عدة اصابات متفاوتة، وباشرت الشرطة اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.

وفي سياق متصل، توفي مواطن (60 عاما) وأصيب ثلاثة أطفال بحادث سير وقع على مفترق بلدة طمون بمحافظة طوباس.

وافاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث وقع بين شاحنة ومركبة خصوصي ونتج عنة أربع اصابات تم نقلها الى المستشفى التركي بطوباس، حيث اعلن الاطباء عن وفاة أحدهم واصابة ثلاثة اطفال كانوا برفقته.

وأضاف أن قسم الحوادث بشرطة طوباس فتح تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وتم اعلام النيابة العامة.