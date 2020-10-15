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تسجيل 10 إصابات بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:49 - 15 أكتوبر 2020
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تقارير
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 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6480، و269 حالة وفاة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، إلى مغادرة 3 دفعات جديدة من الطلبة والمواطنين الى كل من الدوحة، والقاهرة، ودبي، للالتحاق بدراستهم واسرهم وأعمالهم، ووصول الدفعة الأخيرة من الاحباب العالقين في إسطنبول ارض الوطن.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا في كل من اوهايو، وفلوريدا، وميتشيغن، ليرتفع عدد الاصابات بصفوف جاليتنا في أميركا إلى 3897، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.

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