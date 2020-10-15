الصحة تعلن عن إجمالي المستضافين بمراكز الحجر في غزة

أكد مسئول مراكز الحجر الصحي في وزارة الصحة بغزة د.معتصم صلاح، اليوم الخميس، على أن الحجر الصحي الإلزامي مثل العنوان الأهم والأمثل ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا في القطاع.

وقال صلاح في حديثه لـ"قناة الأقصى"، إن الحجر الصحي استهدف كافة العائدين من الخارج، والعزل يطبق على من ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفق اجراءات وبروتوكولات صحية .

وأضاف أن إنهاء الحجر للعائدين من الخارج يتم بعد انقضاء 21 يوم يجري خلالها فحصين مخبريين في اليوم الخامس واليوم التاسع عشر، في حين مدة عزل المصابين في مراكز العزل 14 يوم ما لم تظهر عليهم أعراض فيتم تحويلهم الى مستشفى الأوروبي والمستشفى التركي .

ولفت أنه منذ مارس الماضي وزارة الصحة تعاملت مع 16 ألف مستضاف في مراكز الحجر والعزل الصحي .

وأوضح صلاح، أن 2133 شخص يتلقون الرعاية والخدمة الصحية في مراكز العزل والحجر الصحي "، مشيرًا منذ بداية تسجيل الحالات داخل قطاع غزة تم التعامل مع 4366 إصابة .

وذكر أنه من 25 أغسطس الماضي تم تسجيل 21866 مخالط طبق عليهم الحجر المنزلي تبقى منهم 9100 مخالط حتى الآن.

وأشار إلى أن 52 بالمئة من المصابين هم من فئة المخالطين، مبينًا أن 26 بالمئة من المخالطين تم تمديد الحجر المنزلي لمدة 14 يوم اضافية بسبب ظهور اصابات جديدة .

وأضاف، أن اجمالي المصابين الذين تحولوا من فئة مخالط الى مصاب بلغ 2270 مصاب، مبينًا أن فرق التقصي والاستجابة السريع رصدت 1600 مخالط خلال ال48 ساعة الماضية