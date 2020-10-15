النيابة العامة: التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية مخالف للقانون

قالت النيابة العامة بغزة، إنها خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوي بحق أصحاب المولدات الكهربائية الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف الناطق باسم النائب العام زياد النمرة لـ"صوت القدس"، مساء اليوم الخميس، إن النيابة العامة تعاملت مع موضوع المولدات الكهربائية بشكل جاد من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.

وأكد النمرة، أن مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية وخاصة جائحة كورونا.

ولفت النمرة، أن هناك شكاوى قدمت عبر الرقم المعلن (00972712048759)، مبينًا أن النيابة تحركت بناء على هذه الشكوى، المثبتة على صاحب المولد الكهربائي.