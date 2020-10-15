الكنيست "الإسرائيلي" يصادق على اتفاق التطبيع الإماراتي

صادق الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، على ما يسمى معاهدة السلام بين "إسرائيل" والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت لصالح المعاهدة 80 عضواً وعارضها 13.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الاتفاقية "لا تتطرق إلى القضايا الحساسة مثل تعليق خطط إسرائيلية لضم أراضٍ من الضفة الغربية".

وصادَّقت حكومة الاحتلال، الاثنين الماضي، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن، منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر أن تفعل الأمر ذاته مع اتفاق التطبيع مع البحرين، خلال الفترة المقبلة.

وقوبل اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني "الإسرائيلي" بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.