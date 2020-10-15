وفد خليجي يزور المسجد الأقصى بحماية "إسرائيلية"

زار وفد خليجي تطبيعي، المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المصادر المحلية، فقد زار الوفد الخليجي الذي لم تحدد هويته الأقصى من باب السلسلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدى الصلاة داخل المسجد والتقط بعضاً من الصور قبل أن يغادر المسجد.

الجدير بالذكر أن الاحتلال يمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة بذريعة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، ويضع شروطاً مشددة بخصوص دخول المصلين، فضلاً عن عمليات الاقتحام اليومية والدورية للمسجد.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقاً طبعتا من خلاله العلاقات المشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن دول عربية أخرى للتطبيع مع الاحتلال.