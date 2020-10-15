الاحتلال يوافق على تخفيف القيود في بعض القطاعات

وافق الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، على تخفيف القيود المفروضة منذ نحو شهر في الكيان الصهيوني.

وقالت القناة العبرية السابعة، إنه سيسمح بفتح بعض القطاعات من دون استقبال الزبائن، وإلغاء مسافة حد الكيلو متر للخروج من المنازل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأضافت ان الشواطئ والمتنزهات ستفتح، وسيسمح بالصلاة عند حائط البراق، وستكون المطاعم قادرة على تقديم الخدمة الذاتية عبر نظام التوصيل للمنازل.

وسُمح أيضاً بفتح نظام التعليم لرياض الأطفال، على أن يتبعه لاحقاً مخطط تدريجي لاستئناف الدراسة.

كما تم التصويت سابقاً على فتح مطار اللد ضمن تعليمات محددة للسماح للمسافرين بالمغادرة ضمن شروط معينة.

وستنشر وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم التفاصيل الكاملة لعملية تخفيف القيود.

وشهدت الجلسة حالة من السخط لدى بعض الوزراء بسبب سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن زعيم حزب شاس وزير الداخلية أرييه درعي غادر الاجتماع غاضباً.

وقال مقربون من "شاس" إنه أُصيب بخيبة أمل من نتنياهو.

وكان درعي قال إنه سيطرح خلال الجلسة فتح المعابد وكذلك السماح بأداء الصلوات وعقد الأفراح.

كما هاجم ايتمار غروتو، نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، وزير التعليم الإسرائيلي يؤاف غالانت بشأن مقترحاته لفتح المدارس بأكملها، وادعائه أنه لا توجد علاقة بين المرض وفتح المدارس.