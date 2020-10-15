وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس في القدس المحتلة

نظمت حركة فتح، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم الــ٨٢ على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاداري لمدة أربعة شهور.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام مقر الصليب الأحمر بالقدس، صور الأسير الذي يخوض معركة الامعاء الخاوية، مرددين الهتافات التي تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير.

والتزم المشاركون في هذه الوقفة بشروط الوقاية والسلامة، والتباعد وارتدوا الكمامات، نتيجة تفشى فايروس كورونا "كوفيد١٩".

بدوره قال عضو إقليم القدس لحركة فتح عوض السلايمة، الأسرى جزء لا يتجزأ من قضيتنا الوطنية الفلسطينية ويتوجب علينا جميعا الوقوف الى جانبه من أجل نيل حريته وعودته لعائلته سالما.

أما ممثل القوي الوطنية والإسلامية راسم عبيدات، فقال: لا نريد أن ننتظر شهيدا آخر في الحركة الأسيرة نتيجة القرارات الجائرة من قبل سلطات الاحتلال وقرار الاعتقال الإداري المستمر بحق الأسير.

وأضاف عبيدات، "الأسير الأخرس يصارع بأمعائه الخاوية لليوم الــ٨٢ من أجل الحرية، حيث يتوجب على أبناء شعبنا الفلسطيني الوقوف الى جانبه.

كما طالب المؤسسات الحقوقية والقانونية والصليب الاحمر التدخل من أجل الافراج عن الاسير الأخرس قبل فوات الأوان.

يذكر أن شرطة الاحتلال داهمت ساحة البعثة الدولية للصليب الاحمر وأزالت صور الاسير ماهر الأخرس بعد وضعها على مركبات موظفي الصليب بعد انتهاء الوقفة.