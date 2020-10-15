أقارب ماهر الاخرس: الأسير يدخل في حالات غيبوبة

أكد بسام ذياب أحد أقارب الاسير ماهر الاخرس، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية للأسير صعبة للغاية، نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري المتواصل.

وأشار ذياب، إلى أن "هناك مؤسسات إعلامية تتجاهل معاناة الاسير الاخرس"، علمًا أن الأسير يدخل في حالات غيبوبة بين الحين والأخر، وفق قناة القدس اليوم الفضائية.

وأوضح أن الأسير الأخرس لم يتناول أي من المدعمات والاملاح والسوائل ويعيش على الماء، منذ بدء اضرابه".

وأوضح أحد أقارب الاسير ماهر الاخرس، " انه بعد تجاهل الصليب الاحمر لمعاناة الاسير ماهر على مدار شهرين من اضرابه عن الطعام

وقررت عائلة الأسير الاعتصام داخل مقرات الصليب لضغط على المؤسسة للقيام بواجبها الإنساني، بعد تجاهل الصليب الأحمر لمعاناة المعتقل.

وتفاجأت عائلة الأخرس بقرار السلطة الفلسطينية من فض الاعتصامات داخل مقرات الصليب الأحمر المتضامنة، في ظل تدهور حالة الأسير الصحية بالقوة، مشيرًا إلى أن السلطة رفضت الحديث مع المعتصمين.