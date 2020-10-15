تعرف على الفريق بين الحجامة والتبرع بالدم

ما هوا الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم؟، سؤال يتبادر كثيرًا في أذهان الناس، وفي هذه المقالة سنوضح الفرق الجوهري بينها.

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، لخص الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم، بخمس نقاط فقط.

التبرع بالدم

يسحب من الأوردة

تنقص نسبة الهيموجلوبين بالجسم

يفيد المتبرع والمتبرع له

تستطيع الاحتجام بعد التبرع بالدم بشهرين

يتم سحب كامل مكونات الدم

الحجامة

يسحب من الشعيرات الدموية

تسحب الخلايا الهرمة فقط

لا تنقص نسبة الهيموحلوبين في الجسم

تفيد المحتجم فقط

بالإمكان التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهراً