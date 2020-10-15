اللجنة الشعبية تستنكر تصريح أبو بكر حول فض الاعتصام لنصرة الأخرس

استنكرت اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس، اليوم الخميس، ما ورد على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، حول فض اعتصام دعم وإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس.

واعتبرت اللجنة، ذلك كلاماً عارياً عن الصحة ولا يجوز أن يصدر عن مسؤول يفترض أنه يدافع عن الأسرى وقضاياهم و يتبنى فعاليات دعمهم وإسنادهم دون مجاملة لأحد.

وذكرت انها اعتقدت أن ظهور السيد قدري أبو بكر إلى جانب وزيرة الصحة من أجل تقديم تقرير للرأي العام العالمي حول خطورة الوضع الصحي للمعتقل ماهر الأخرس، مشدّدًا على أن هذا الدور المطلوب في هذه المرحلة الخطيرة من هذا الإضراب الذي يجب علينا جميعاً أن نصطف مساندين له من أجل انتصار الحركة الأسيرة.

وكانت قوى الأجهزة الأمنية في الضفة قد فضت اعتصام لنصرة الأسير ماهر الأخرس بالقوة، فيما استنكرت الفصائل الفلسطينية هذه الخطوة، في وقت باتت صحة الأسير في خطر شديد.

ودخل الأسير ماهر الاخرس يومه 81 يومًا على التوالي، في إضرابه المفتوح، رفضًا لاعتقاله الإداري.