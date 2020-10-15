إغلاق بلدة جيوس في قلقيلية بسبب "كورونا"

قررت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة لتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية وأخذ الفحوصات اللازمة، في إطار الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت أن عدد الاصابات في بلدة جيوس ارتفعت لأكثر من 25 إصابة.

وناشد أهالي المحافظة بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة الاحتفالات والاعراس والتجمعات أو المشاركة فيها، ونؤكد أننا سنتعامل مع المخالفين.

وأعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية متأثرين بإصاباتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الكيلة، أن حالات الوفيات في الضفة هم: (مواطن 72 عاما من جنين ومواطنة 92 عاماً ومواطن 86 عاماً من طولكرم، ومواطنتان 65 عاما و36 عاماً من دورا ومخيم الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة 62 عاماً من بديا بسلفيت، ومواطن 73 عاماً من رام الله، ومواطن 56 عاماً من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار).

وأوضحت الوزيرة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، سجلت وزارة الصحة، 201 حالة في المحافظات الشمالية (63 الخليل، 32 جنين، 46 طولكرم، 8 قلقيلية، 2 سلفيت، 16 نابلس، 30 رام الله والبيرة، طوباس 4 ) إضافة إلى 80 حالة في قطاع غزة.