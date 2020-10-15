طالع مهام "مباحث كورونا" في متابعة الالتزام بإجراءات السلامة بغزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن مهام "مباحث كورونا" في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بإجراءات السلامة في محافظات قطاع غزة، في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأغلقت "مباحث كورونا" خلال 24 ساعة الماضية، 66 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة، كما وأوقفت 12 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأوقفت 45 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 32 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأحالت الداخلية تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.