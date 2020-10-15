طالع مهام عمل وزارة الاقتصاد بغزة في مراقبة حركة الاسواق

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، مهامها في متابعة حركة الأسواق وأسعار البضائع في محافظات قطاع غزة، في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وحررت دائرة حماية المستهلك التابعة للوزارة، 19 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و19 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

ونظمت طواقم دائرة المستهلك، 178 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، و12 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، إضافة إلى جولة لدائرة الموازين والمكاييل على معاصر الزيتون بغزة والوسطى.

وأوضحت الوزارة إلى الجولات ركزت في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد نبهت سابقًا إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات، في احتكار السلع والتلاعب في الاسعار.